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Суд заборонив кремувати тіло Марадони

Спадщина наклала відбиток на процедуру похорону легендарного футболіста.

Суд заборонив кремувати тіло Марадони
Дієго Марадона
Фото: francefootball.fr

Тіло покійного великого футболіста Дієго Марадони "необхідно зберегти" на випадок, якщо його ДНК знадобиться в справі про встановлення батьківства, повідомляє Reuters.

Таку постанову виніс Національний суд першої інстанції Аргентини.

Хоча адвокат Марадони раніше повідомляв агентству, що зразки ДНК вже існують, суд постановив, що тіло колишнього гравця "Бока Хуніорс" і "Наполі" не повинно бути піддано кремації найближчим часом.

Спадщину Марадони оскаржують п'ятеро визнаних дітей і кілька невизнаних.

Нагадаємо, ексфутболіст помер 25-го листопада від серцевого нападу.

Раніше повідомлялося, що Марадона заповідав забальзамувати своє тіло.

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