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Третій за місткістю стадіон Італії перейменований на честь Дієго Марадони

Неаполь перейменував стадіон "Сан-Паоло".

Неаполітанський стадіон
Фото: EPA/UPG
Неаполітанський стадіон

Муніципалітет Неаполя, який є власником домашньої арени клубу "Наполі" Сан-Паоло, офіційно перейменував стадіон в честь Дієго Марадони, який пішов з життя 25 листопада.

Дане рішення одноголосно підтримали всі члени міської ради, повідомляється на офіційному сайті муніципалітета.

В офіційному акті муніципальної адміністрації Неаполя Марадона відзначений як - найбільший футболіст всіх часів.

Нагадаємо, Марадона виступав за "Наполі" з 1984 по 1991 рік. За цей час він двічі вигравав "скудетто" (1986/87, 1989/90), Кубок і Суперкубок Італії, а також став володарем Кубка УЄФА (1988/89).

Додамо, що стадіон в Неаполі вміщує 60 240 місць, це третій за місткістю стадіон Італії після "Джузеппе Меацца" в Мілані і "Олімпійського стадіону" в Римі.

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