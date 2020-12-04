Де знайти житло з концепцією нульового кілометра в Києві. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Де знайти житло з концепцією нульового кілометра в Києві. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Азербайджан вперше оприлюднив втрати у війні в Нагорному Карабасі
Азербайджан вперше оприлюднив втрати у війні в Нагорному Карабасі
Аграрії просять Зеленського призначити нардепа Івченка міністром агрополітики
Аграрії просять Зеленського призначити нардепа Івченка міністром агрополітики
Посол України в Австрії Олександр Щерба: «Австрія не є адвокатом Російської Федерації, вона далека від того»
Посол України в Австрії Олександр Щерба: «Австрія не є адвокатом Російської Федерації, вона далека від того»
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Позов проти історії. Велика розповідь про сучасну "Справу Василя Стуса"
Позов проти історії. Велика розповідь про сучасну "Справу Василя Стуса"
Виправданого "суддю Майдану" Кицюка обрали суддею довічно
Виправданого "суддю Майдану" Кицюка обрали суддею довічно
Тимофей Милованов: “Даже если бы не локдаун, мы бы все равно упали”
Тимофей Милованов: “Даже если бы не локдаун, мы бы все равно упали”
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
"Зоря" обіграла одного з лідерів Англійської Прем'єр-ліги, але вилетіла з Ліги Європи (оновлено)
"Зоря" обіграла одного з лідерів Англійської Прем'єр-ліги, але вилетіла з Ліги Європи (оновлено)
ГоловнаСпорт

Україна обійшла Шотландію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

УЄФА випустила оновлений рейтинг європейських асоціацій.

Україна обійшла Шотландію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: УЕФА

Напередодні матчами в Лізі Європи завершилася програма 5-го туру єврокубків, за результатами яких Україна заробила 0,8 бала. Вони були здобуті зусиллями донецького "Шахтаря" і луганської "Зорі", які сенсаційно обіграли мадридський "Реал" і "Лестер" відповідно.

Цей результат дозволив нашій асоціації піднятися на 11-у сходинку в таблиці коефіцієнтів, випередивши Шотландію.

До десятої позиції, на якій розмістилася Австрія, Україні досить далеко - австрійці мають майже чотири очки переваги над нами.

Туреччина, яка на тижні очок не набрала, так і залишилася на 13-й позиції.

Розглянемо результати найближчих суперників України.

Шотландія (видобуто в турі 0,5):

"Рейнджерс" (ЛЕ) обіграв "Стандарт" 3:2

"Селтік" (ЛЕ) поступився "Мілану" 2:4

Туреччина (видобуто в турі 0):

"Істанбул" (ЛЧ) програв "Лейпцигу" 3:4

"Сівасспор" (ЛЕ) поступився "Вільярреалу" 0:1

Таблиця коефіцієнтів УЄФА.

Нагадаємо, 11-е місце дозволяє розраховувати на те, що чемпіон країни потрапить в групу Ліги чемпіонів безпосередньо.

У той же час для асоціацій, які зайняли 12-у і 13-у позиції, чемпіон буде грати в кваліфікації. Більш того, володар Кубка країни (№13) почне кваліфікацію Ліги Європи на раунд раніше, ніж №7-12.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також