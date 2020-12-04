Україна обійшла Шотландію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Напередодні матчами в Лізі Європи завершилася програма 5-го туру єврокубків, за результатами яких Україна заробила 0,8 бала. Вони були здобуті зусиллями донецького "Шахтаря" і луганської "Зорі", які сенсаційно обіграли мадридський "Реал" і "Лестер" відповідно.

Цей результат дозволив нашій асоціації піднятися на 11-у сходинку в таблиці коефіцієнтів, випередивши Шотландію.

До десятої позиції, на якій розмістилася Австрія, Україні досить далеко - австрійці мають майже чотири очки переваги над нами.

Туреччина, яка на тижні очок не набрала, так і залишилася на 13-й позиції.

Розглянемо результати найближчих суперників України.

Шотландія (видобуто в турі 0,5):

"Рейнджерс" (ЛЕ) обіграв "Стандарт" 3:2

"Селтік" (ЛЕ) поступився "Мілану" 2:4

Туреччина (видобуто в турі 0):

"Істанбул" (ЛЧ) програв "Лейпцигу" 3:4

"Сівасспор" (ЛЕ) поступився "Вільярреалу" 0:1

Таблиця коефіцієнтів УЄФА.

Нагадаємо, 11-е місце дозволяє розраховувати на те, що чемпіон країни потрапить в групу Ліги чемпіонів безпосередньо.

У той же час для асоціацій, які зайняли 12-у і 13-у позиції, чемпіон буде грати в кваліфікації. Більш того, володар Кубка країни (№13) почне кваліфікацію Ліги Європи на раунд раніше, ніж №7-12.