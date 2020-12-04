Під гарячу руку українки потрапили гравці "Гента" і "Слована".

Фото: EPA/UPG Сперечатися з нашою Катериною марно

Зокрема, бельгійський "Гент" приймав чеський "Слован".

Матч не мав турнірного значення, тому що команди втратили шанси на вихід у плей-оф, проте був історичним.

Уперше на груповій стадії цього турніру працювала жіноча бригада суддів, і ця бригада була з України на чолі з Катериною Монзуль.

Катерина показала себе у всій своїй красі - 9 жовтих карток отримали гравці обох команд. І всі попередження українка винесла в другому таймі. У середньому на одну картку йшло 5 хвилин.

Фото: EPA/UPG Монзуль вказує гравцям "Гента" найкоротший шлях до воріт

При цьому футболісти "Слована" в цій мікродуелі з Монзуль мали перевагу над "Гентом" - 5:4.

У рахунку чеський клуб також мінімально обіграв суперника - 2:1.

Фото: EPA/UPG Яремчук (№7) для своїх партнерів виступав перекладачем

Додамо, що українець Роман Яремчук відзначився за господарів прекрасним далеким і, головне, результативним ударом.

А забив переможний гол у матчі захисник "Слована" Тарас Качараба - для 26-річного українця цей м'яч став першим у єврокубках.

Огляд арбітражу Катерини Монзуль у матчі "Гент" - "Слован".