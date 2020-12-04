Зокрема, бельгійський "Гент" приймав чеський "Слован".
Матч не мав турнірного значення, тому що команди втратили шанси на вихід у плей-оф, проте був історичним.
Уперше на груповій стадії цього турніру працювала жіноча бригада суддів, і ця бригада була з України на чолі з Катериною Монзуль.
Катерина показала себе у всій своїй красі - 9 жовтих карток отримали гравці обох команд. І всі попередження українка винесла в другому таймі. У середньому на одну картку йшло 5 хвилин.
При цьому футболісти "Слована" в цій мікродуелі з Монзуль мали перевагу над "Гентом" - 5:4.
У рахунку чеський клуб також мінімально обіграв суперника - 2:1.
Додамо, що українець Роман Яремчук відзначився за господарів прекрасним далеким і, головне, результативним ударом.
А забив переможний гол у матчі захисник "Слована" Тарас Качараба - для 26-річного українця цей м'яч став першим у єврокубках.