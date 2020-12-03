У Києві розпочала роботу соціально-спортивна школа Фонду «Реал Мадрид»

Фото: надано департаментом зі зв'язків з громадськістю ТОВ 'Епіцентр К'

У Києві запрацювала соціально-спортивна школа Фонду «Реал Мадрид», створена зусиллями Громадської організації «Епіцентр дітям».

Школа створена на базі трьох київських навчальних закладів – загальноосвітніх шкіл № 62 Дарницького району (Княжий Затон, 17-В) і № 243 Подільського району (вул. Новомостицька, 10) та Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського № 272 Дніпровського району (вул. Шептицького, 5-А).

Вихованці школи – понад 200 хлопчиків та дівчат віком від 6 до 17 років із соціально незахищених родин (з ризиком маргінального стану через важкі сімейні обставини, без засобів існування, сироти, напівсироти, діти з багатодітних сімей). Вони забезпечені харчуванням, спортивним інвентарем та формою. Окрім тренувань із футболу та баскетболу, учні школи Фонду «Реал Мадрид» мають можливість поглиблювати шкільне навчання та вивчати іноземні мови. Навчання в школі є безкоштовним.

У соціально-спортивній школі працює висококваліфікована команда професіоналів: координатори, соціальні працівники, тренери, вчителі, вихователі, психологи та волонтери. Зокрема, всі тренери пройшли курс навчання в тренерів-методистів Фонду «Реал Мадрид» і отримали сертифікати міжнародного зразка.

Фото: надано департаментом зі зв'язків з громадськістю ТОВ Епіцентр К

«Наша мета — покращити сьогодення та майбутнє українських дітей. Можливість займатися спортом та паралельно вивчати іноземні мови відкриває нові перспективи для майбутнього наших вихованців. І хоч ми не очікуємо, що всі вони в дорослому житті стануть професійними спортсменами, ті навички і знання, що надають їм вчителі і тренери, допоможуть самовдосконалюватися та долати труднощі», – говорить віце-президент громадської організації «Епіцентр дітям» Тарас Герега.

На сьогодні соціально-спортивні школи Фонду «Реал Мадрид» працюють вже у Києві, Тернополі, а також у Хмельницькій та Київській області. Загалом кількість вихованців мережі соціально-спортивних шкіл Фонду «Реал Мадрид», які вже третій рік працюють в Україні, понад 800 дітей.

Як зазначає засновник компанії «Епіцентр К» Олександр Герега, Україна – єдина серед держав-учасників проєкту Фонду «Реал Мадрид», яка сьогодні має розгалужену мережу соціально-спортивних шкіл.

Спортивна інфраструктура в усіх київських школах, що беруть участь у проєкті, була відновлена за кошти фінансового партнера проєкту — компанії «Епіцентр К»: зроблені капітальні ремонти в спортивних залах цих навчальних закладів та відбудовані сучасні стадіони.

Фото: надано департаментом зі зв'язків з громадськістю ТОВ Епіцентр К

Зокрема, в коледжі ім. Сухомлинського побудована футбольна арена площею 101,7 м на 61,57 м, максимально наближена до стандартів та рекомендацій УЄФА. На ній можна буде проводити спортивні змагання міжнародного рівня.

Довідка. Фонд «Реал Мадрид» – це організація, що запроваджує соціальну діяльність ФК «Реал Мадрид» у всьому світі. На сьогодні працює 900 соціально-спортивних проєктів, спрямованих на виховання, інтеграцію та кооперацію для соціально захищених та незахищених верств населення, особливо для дітей віком 5-17 років, які опинилися у складних соціально-економічних умовах. Фонд нараховує понад 450 шкіл у 80 різних країнах світу на 5 континентах. Кількість бенефіціарів діяльності проєкту досягає 105 000 кожного сезону. В Україні перша школа Фонду «Реал Мадрид» та ГО «Епіцентр дітям» відкрилася восени 2018 року в Тернополі. Зараз на 13 локаціях займаються понад 800 дітей.