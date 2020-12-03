За новим контрактом з "Лейкерс" Леброн Джеймс буде заробляти $82 в хвилину

І це в кризу пандемії.

Лідер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс підписав з каліфорнійським клубом новий 2-річний контракт, за яким його зарплата складе $42,85 млн на рік.

За цією угодою чотириразовий чемпіон НБА буде заробляти $3,57 млн на місяць або $117 397 в день, або $4 891 за годину, або $82 в хвилину, або $1,37 в секунду.

У чемпіонському для "Лейкерс" сезоні-2019/20 він набирав у середньому за матч 25,3 очка, робив 10,2 результативні передачі и 7,8 підбіраннь.