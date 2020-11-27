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Майкл Джордан пожертвував 2 млн доларів на благодійність

Організація "Нагодуємо Америку" забезпечує продовольством близько 46 млн осіб.

Майкл Джордан пожертвував 2 млн доларів на благодійність
Майкл Джордан
Фото: clutchpoints

Шестиразовий чемпіон НБА у складі "Чикаго Буллз", власник "Шарлотт Горнетс" Майкл Джордан пожертвував 2 млн доларів благодійної організації "Нагодуємо Америку", повідомляє "Спорт-Експрес".

Цього року вийшов в прокат документальний 10-серійний серіал "Останній танець" про кар'єру самого Джордана і велику команду 90-х "Чикаго Буллз".

Серіал став одним з найпопулярніших з передач на великому стрімінговом сервісі і отрримав премію "Еммі" в номінації "Кращий документальний фільм або серіал року".

Самому Майклу належав пристойний гонорар, частину якого він вирішив пожертвувати на благодійність.

"Нагодуємо Америку" - некомерційна організація, що складається з більш ніж 200 продовольчих банків. Вона забезпечує продовольством близько 46 млн осіб.

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