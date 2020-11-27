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Україна втратила одну позицію в оновленому рейтингу ФІФА

Невтішні заключні матчі Ліги націй не могли не позначитися на рейтингу нашої збірної.

Україна втратила одну позицію в оновленому рейтингу ФІФА
Збірна України
Фото: uaf.ua

ФІФА на офіційному сайті опублікувала черговий рейтинг збірних за підсумками листопада.

Збірна України в порівнянні з попереднім рейтингом втратила одну позицію і займає 24-е місце.

У листопаді команда Андрія Шевченка програла Польщі в контрольному матчі (0:2) і Німеччині в Лізі націй (1:3). Крім того, Україні зарахували технічну поразку за матч проти Швейцарії також в Лізі націй (0:3).

У рейтингу європейських асоціацій Україна займає 16-е місце.

Топ-5 рейтингу ФІФА, як і раніше, займають Бельгія, Франція, Бразилія, Англія і Португалія.

Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 посідають слідуючі місця: Нідерланди - 14-е (+1), Австрія - 23-є (+2), Північна Македонія - 65-е (0).

Рейтинг ФІФА на 26.11.2020

  1. Бельгія — 1780
  2. Франція — 1755
  3. Бразилія — 1743
  4. Англія — 1670
  5. Португалія — 1662
  6. Іспанія — 1645
  7. Аргентина — 1642
  8. Уругвай — 1639
  9. Мексика — 1632
  10. Італія — 1625

  • 24. УКРАЇНА — 1528
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