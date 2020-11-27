Україна втратила одну позицію в оновленому рейтингу ФІФА

Невтішні заключні матчі Ліги націй не могли не позначитися на рейтингу нашої збірної.

ФІФА на офіційному сайті опублікувала черговий рейтинг збірних за підсумками листопада.

Збірна України в порівнянні з попереднім рейтингом втратила одну позицію і займає 24-е місце.

У листопаді команда Андрія Шевченка програла Польщі в контрольному матчі (0:2) і Німеччині в Лізі націй (1:3). Крім того, Україні зарахували технічну поразку за матч проти Швейцарії також в Лізі націй (0:3).

У рейтингу європейських асоціацій Україна займає 16-е місце.

Топ-5 рейтингу ФІФА, як і раніше, займають Бельгія, Франція, Бразилія, Англія і Португалія.

Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 посідають слідуючі місця: Нідерланди - 14-е (+1), Австрія - 23-є (+2), Північна Македонія - 65-е (0).

Рейтинг ФІФА на 26.11.2020

Бельгія — 1780 Франція — 1755 Бразилія — 1743 Англія — 1670 Португалія — 1662 Іспанія — 1645 Аргентина — 1642 Уругвай — 1639 Мексика — 1632 Італія — 1625

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