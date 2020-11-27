Україна втратила одну позицію в оновленому рейтингу ФІФА

ФІФА на офіційному сайті опублікувала черговий рейтинг збірних за підсумками листопада.
Збірна України в порівнянні з попереднім рейтингом втратила одну позицію і займає 24-е місце.
У листопаді команда Андрія Шевченка програла Польщі в контрольному матчі (0:2) і Німеччині в Лізі націй (1:3). Крім того, Україні зарахували технічну поразку за матч проти Швейцарії також в Лізі націй (0:3).
У рейтингу європейських асоціацій Україна займає 16-е місце.
Топ-5 рейтингу ФІФА, як і раніше, займають Бельгія, Франція, Бразилія, Англія і Португалія.
Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 посідають слідуючі місця: Нідерланди - 14-е (+1), Австрія - 23-є (+2), Північна Македонія - 65-е (0).
Рейтинг ФІФА на 26.11.2020
- Бельгія — 1780
- Франція — 1755
- Бразилія — 1743
- Англія — 1670
- Португалія — 1662
- Іспанія — 1645
- Аргентина — 1642
- Уругвай — 1639
- Мексика — 1632
- Італія — 1625
…
- 24. УКРАЇНА — 1528