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У Федерації футболу Швейцарії раді технічній поразці України

Генеральний секретар АSF Роберт Брайтер задоволений, що команда залишиться в елітному дивізіоні.

У Федерації футболу Швейцарії раді технічній поразці України
Роберт Брайтер (праворуч)
Фото: EPA/UPG

Учора УЄФА присудив збірній України технічну поразку (0:3) в матчі Ліги націй проти Швейцарії, який не відбувся, що відкинуло нашу команду на останнє місце в групі А4.

Поєдинок мав пройти 17 листопада, але через випадки коронавірусу в команді України медичні служби кантону Люцерн, де планувався поєдинок, відправили "жовто-синіх" на карантин, хоча в команді Шевченка було достатньо здорових гравців.

У Федерації футболу Швейцарії (АSF) втішені рішенням європейських футбольних чиновників.

Зокрема, генеральний секретар АSF Роберт Брайтер задоволений, що команда залишиться в елітному дивізіоні.

"Ми взяли до уваги рішення. З огляду на конкретний момент, перед початком Ліги націй УЄФА встановив обов'язкові правила. Вони були передані всім асоціаціям у серпні, і сьогоднішнє рішення ґрунтується на цих правилах.

Звичайно, ми хотіли б отримати ці три очки на полі. Ми були б готові до гри. Тепер УЄФА прийняв рішення, і ми раді, що збірна Швейцарії і далі зможе грати в Лізі А", - цитує Брайтера офіційний сайт Федерації.

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