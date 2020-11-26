Тренер збірної України із сарказмом прокоментував рішення УЄФА

У наступному розіграші Ліги націй збірна України буде грати в дивізіоні В.

На виліт нашої команди з вищого дивізіону цього турніру вплинуло рішення Апеляційного комітету УЄФА призначити команді України технічну поразку з рахунком 0:3 у матчі проти збірної Швейцарії. Цей поєдинок вирішував долю прописки в групі А4.

Асистент наставника збірної України Олександр Шовковський саркастично відреагував на рішення УЄФА.

"Найгучніша перемога збірної Швейцарії, або такий футбол нам точно не потрібен", - написав славетний голкіпер на своїй сторінці у Facebook.

Тим часом Шевченко відмовився коментувати рішення європейських футбольних чиновників.

"Я не буду коментувати рішення УЄФА. Хочу подякувати тренерському складу, медперсоналу, УАФ, усім футболістам нашої команди і вболівальникам за високий професіоналізм і єдність із командою. Ми не несемо відповідальності за результат", - написав він у Twitter.

Switzerland-Ukraine 3:0.

I am not going to comment on the decision of UEFA.

I just want to thank the coaching team, medical staff, UAF, all football players of our team and fans for the high professionalism and unity with the team .

We are not responsible for the result. pic.twitter.com/XhkXzpHr29 — Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 25, 2020

Нагадаємо, в день матчу підсумкового туру Ліги націй, 17 листопада, коронавірус виявили у тренера збірної України з фізпідготовки Івана Баштового і футболістів Руслана Малиновського, Джуніора Мораєса і Сергія Кривцова. Протягом листопадового збору коронавірус зафіксували в 10 гравців збірної.

Влада кантону Люцерн, де мав проходити поєдинок, відправила на карантин всю українську делегацію, а матч скасувала.

Вчора УЄФА присудив технічну поразку збірній України.