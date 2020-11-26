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Гравець "Реала" в матчі з "Інтером" забив гол першим дотиком до м'яча

Родріго вийшов, вдарив і забив.

Гравець "Реала" в матчі з "Інтером" забив гол першим дотиком до м'яча
"Реал"
Фото: EPA/UPG

У матчі "Інтер" - "Реал" групи В Ліги чемпіонів, де виступає "Шахтар", інтрига померла вже на 33-й хвилині.

Програючи на той час 0:1, господарі через психічний зрив Артура Відаля залишилися в меншості.

Ключовий момент зустрічі
Фото: EPA/UPG
Ключовий момент зустрічі

"Реал" безпроблемно захопив контроль над перебігом поєдинку.

Після години ігрового часу головний тренер "бланкос" Зінедін Зідан вирішив замість Маріана Діаса випустити на поле Родріго. І ця заміна далася взнаки вже через пів хвилини.

Першим своїм торканням на полі 19-річний бразильський тинейджер подвоїв перевагу команди.

Родріго забиває гол
Фото: EPA/UPG
Родріго забиває гол

Ця перемога дозволила "Реалу" набрати 7 очок і посунути "Шахтар", у якого після чергової поразки від "Боруссії" М. (0:4) залишилося 4 очки, на третє місце в турнірній таблиці.

Огляд матчу "Інтер" - "Реал".

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