У Лізі чемпіонів у групі донецького "Шахтаря" в Мадриді відбувся поєдинок між "Реалом" і "Інтером".

Матч був схожий на катання на гойдалках. Спочатку вгорі були господарі: зусиллями Каріма Бензема і Серхіо Рамоса забили два голи у ворота Саміра Хандановича - 2:0.

Потім гойдалка опустилася: ще до перерви Лаутаро Мартінес відквитав один гол - 1:2.

А посеред другої половини зустрічі Іван Перишич кривим ударом відновив status quo - 2:2.

Однак останнє слово було за підопічними Зінедіна Зідана. На 80-й хвилині 19-річний Родріго, який вийшов на заміну, встановив остаточний рахунок у матчі - 3:2.

Завдяки перемозі "Реал" наздогнав у турнірній таблиці "Шахтар" - у обох клубів по 4 очки. Замикає квартет - "Інтер" (2 очки). А очолює пелотон "Боруссія" (5 очок).

Зазначимо, що гол у матчі з міланцями став для капітана "Реала" Рамоса сотим у футболці "Королівського клубу".

100 - Sergio Ramos has scored his 100th goal for @realmadriden in all competitions, 55 of which have come with his head. Courage. pic.twitter.com/tTYWmHbtIx — OptaJose (@OptaJose) November 3, 2020

"Непогано. Індивідуальні рекорди другорядні, але всім подобається їх бити. Поки це допомагає команді перемагати, я сподіваюся, що зможу перевершити ще кілька", - наводить коментар Рамоса BBC.

Показово, що свої голи іспанець найчастіше забивав головою - 55 разів, ще 22 рази Серхіо відзначився у воротах суперників в ігрових ситуаціях, 21 раз він забив з пенальті і двічі точно пробив зі штрафного. Ці голи Рамос забив за 659 матчів.

Тільки один захисник у "Реалі" забивав більше - це Фернандо Єро (127 голів).

Огляд матчу "Реал" - "Інтер".