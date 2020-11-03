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Гіггза відсторонено від роботи зі збірною Уельсу

Раяна звинувачують у побитті його дівчини.

Головного тренера збірної Уельсу Раяна Гіггза тимчасово відсторонено від виконання обов'язків на чолі команди, повідомляє Sky Sports.

Рішення прийнято після переговорів наставника з Валлійською футбольною асоціацією.

Нагадаємо, 46-річну легенду "Манчестера Юнайтед" було заарештовано 1 листопада за підозрою в заподіянні тілесних ушкоджень і нападі на свою дівчину Кейт Гревілл.

Додамо, що Гіггз очолив збірну Уельсу в січні 2018 року. Під його керівництвом The Dragons провели 21 матч, здобули 13 перемог і зазнали 5 поразок.

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