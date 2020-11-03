Гіггза відсторонено від роботи зі збірною Уельсу

Раяна звинувачують у побитті його дівчини.

Головного тренера збірної Уельсу Раяна Гіггза тимчасово відсторонено від виконання обов'язків на чолі команди, повідомляє Sky Sports.

Ryan Giggs and the Football Association of Wales have mutually agreed the manager will not be involved in the upcoming international camp over an alleged incident. — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 3, 2020

Рішення прийнято після переговорів наставника з Валлійською футбольною асоціацією.

Нагадаємо, 46-річну легенду "Манчестера Юнайтед" було заарештовано 1 листопада за підозрою в заподіянні тілесних ушкоджень і нападі на свою дівчину Кейт Гревілл.

Додамо, що Гіггз очолив збірну Уельсу в січні 2018 року. Під його керівництвом The Dragons провели 21 матч, здобули 13 перемог і зазнали 5 поразок.