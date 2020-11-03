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Перед матчем Ліги чемпіонів 11 гравців "Аякса" заразилися COVID-19

У нідерландському клубі спалах коронавірусу.

Сьогодні стартує третій тур Ліги чемпіонів. Зокрема, "Аякс" зіграє в Данії проти "Мідтьюлланда".

Однак на матч у Хернінг вирушили лише 17 гравців - напередодні відразу 11 футболістів "Аякса" здали позитивні тести на коронавірус, повідомляє Goal.com.

При цьому в заявці присутній лише один голкіпер - К'єлл Схерпен, який не зіграв за основну команду жодного матчу.

Також зазначимо, що в списку немає кількох ключових гравців "Аякса": воротарів Андре Онани і Мартена Стекеленбурга, півзахисників Даві Классена, Душана Тадича і Раяна Гравенберга.

Зазначимо, що матч у Данії дуже важливий для підопічних Еріка тен Хага, адже після двох турів у їхньому активі лише одне очко.

Лідирує в групі D "Ліверпуль" (6 очок), на другому місці - "Аталанта" (4), "Мідтьюлланд" очок не набрав.

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