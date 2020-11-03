Матч "Барселона" - "Динамо" під питанням

Киян відправлять на карантин, поки не буде додаткових тестів на COVID-19.

Уже завтра "Динамо" має зіграти проти "Барселони" матч у рамках третього туру Ліги чемпіонів.

Однак "Барселона" стурбована ситуацією з коронавірусом у київському клубі - "Динамо" вирушило в каталонську столицю без 13 гравців основи, оскільки ті заражені COVID-19.

По прибуттю в Іспанію киян відправили на ізоляцію, допоки вони не отримають повторні результати тестів, повідомляє Digisport.

Якщо всі тести будуть негативними, то "біло-сині" зможуть провести тренування. Однак якщо хоча б один гравець виявиться зараженим, то матч можуть перенести.

На матч проти "Барселони" Мірча Луческу взяв 19 гравців, причому шестеро з них - із резервного списку Б. За правилами УЄФА, це і є мінімальна кількість гравців, яку можна заявити, щоб гра відбулася.

Тим часом пресслужба "Динамо" підтвердила, що команда у вівторок пройде повторне тестування на Covid-19.

Делегація "біло-синіх" прибула до Барселони вчора ввечері і розташувалися в готелі W Barcelona.