"Динамо" підтвердило спалах коронавірусу в команді

У київському "Динамо" виникла серйозна кадрова проблема через спалах коронавірусу.

Згідно із заявою пресслужби "біло-синіх", позитивний результат дали тести Олександра Караваєва, Міккеля Дуелунда, Георгія Цітаішвілі, Тудора Белуце, Дениса Гармаша та Миколи Шапаренка.

Також у списку заражених - асистент головного тренера Еміл Карас і чотири представники персоналу команди. Усі "динамівці", у яких виявлено коронавірус, перебувають на самоізоляції.

Раніше в складі киян були виявлені ще три випадки захворювання на COVID-19. Серед заражених - воротарі Георгій Бущан і Денис Бойко, а також захисник Віталій Миколенко. Крім того, позитивний тест здав і тренер з фізпідготовки Віталій Кулеба.

Нагадаємо, вже післязавтра "Динамо" на "Ноу Камп" зустрінеться з "Барселоною" в рамках третього туру Ліги чемпіонів.