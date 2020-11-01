Зеленський привітав Усика з перемогою над Чісорою

"Це була крута перемога", - повідомив голова держави.

Президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера Олександра Усика з перемогою над британцем Дереком Чісорою.

Про це він написав в своєму Twitter.

"Олександр, це була крута перемога! Україна пишається!", - повідомив Зеленський.

.@usykaa, Олександре, це була крута перемога! Україна пишається! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2020

В ніч на 1 листопада на лондонському стадіоні "Уемблі" відбувся бій в суперважкій ваговій категорії між колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузервейті Олександром Усиком і Дереком Чісорою. За рішенням суддів Усик виграв бій.