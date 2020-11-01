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Зеленський привітав Усика з перемогою над Чісорою

"Це була крута перемога", - повідомив голова держави.

Зеленський привітав Усика з перемогою над Чісорою
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера Олександра Усика з перемогою над британцем Дереком Чісорою.

Про це він написав в своєму Twitter.

"Олександр, це була крута перемога! Україна пишається!", - повідомив Зеленський.

В ніч на 1 листопада на лондонському стадіоні "Уемблі" відбувся бій в суперважкій ваговій категорії між колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузервейті Олександром Усиком і Дереком Чісорою. За рішенням суддів Усик виграв бій. 

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