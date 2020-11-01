Зеленський привітав Усика з перемогою над Чісорою

Президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера Олександра Усика з перемогою над британцем Дереком Чісорою.
Про це він написав в своєму Twitter.
"Олександр, це була крута перемога! Україна пишається!", - повідомив Зеленський.
.@usykaa, Олександре, це була крута перемога! Україна пишається!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2020
В ніч на 1 листопада на лондонському стадіоні "Уемблі" відбувся бій в суперважкій ваговій категорії між колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузервейті Олександром Усиком і Дереком Чісорою. За рішенням суддів Усик виграв бій.