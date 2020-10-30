"Динамо" - в топ-5 найбільш працездатних команд Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" стало п'ятим серед клубів Ліги чемпіонів по середньої дистанції бігу за матч, повідомляє zbirna.com.

Зокрема, у виїзному нічийному матчі з "Ференцварошем" (2:2) підопічні Мірчі Луческу виконали 114,4 км бігової роботи.

Середній же показник киян за дві гри склав 115,3 км. Це рівно стільки ж, скільки і у "Ліверпуля".

Абсолютним лідером за цим показником є російський "Краснодар".

Донецький "Шахтар" зі 110,7 км займає 13 рядок.

Додамо, що за підсумками двох турів середній показник по турніру становить 105,2 кілометра. Рекорд нинішньої ЛЧ належить "Боруссії" М., гравці якої пробігли в матчі проти "Реала" (2:2) 121,2 км.