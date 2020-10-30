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Ірландський клуб установив дивовижне, абсолютне досягнення Ліги Європи

Футболісти "Дандолка" жодного разу не сфолили в матчі.

У групі В Ліги Європи лондонський "Арсенал" у рамках другого туру розгромив "Дандолк" - 3:0.

Усі три голи "каноніри" забили після 42-ї хвилини з рівними інтервалами у дві хвилини. На це їм знадобилося всього 257 секунд.

Незважаючи на поразку в Лондоні, ірландський клуб усе одно вписав своє ім'я в історію турніру, установивши досягнення, яке неможливо побити, хіба що повторити.

"Дандолк" став першим клубом в історії Ліги Європи, який жодного разу не порушив правила протягом усього поєдинку.

Футболісти &quot;Дандолка&quot; &quot;танцювали&quot; на відстані
Фото: EPA/UPG
Футболісти "Дандолка" "танцювали" на відстані

Примітно, що гравці "Арсеналу" сфолили 20 разів, але жодної жовтої картки арбітр зустрічі не показав.

Зазначимо, що після двох турів "Арсенал" і норвезький "Мольде" лідирують у турнірній таблиці із 6 очками в активі кожен.

"Дандолк" і віденський "Рапід" очок не набрали.

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