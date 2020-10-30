Футболісти "Дандолка" жодного разу не сфолили в матчі.

У групі В Ліги Європи лондонський "Арсенал" у рамках другого туру розгромив "Дандолк" - 3:0.

Усі три голи "каноніри" забили після 42-ї хвилини з рівними інтервалами у дві хвилини. На це їм знадобилося всього 257 секунд.

4 minutes, 17 seconds on the clock between the three goals. ⏱ https://t.co/Q4SQdJn33J — Squawka Football (@Squawka) October 29, 2020

Незважаючи на поразку в Лондоні, ірландський клуб усе одно вписав своє ім'я в історію турніру, установивши досягнення, яке неможливо побити, хіба що повторити.

"Дандолк" став першим клубом в історії Ліги Європи, який жодного разу не порушив правила протягом усього поєдинку.

Фото: EPA/UPG Футболісти "Дандолка" "танцювали" на відстані

Примітно, що гравці "Арсеналу" сфолили 20 разів, але жодної жовтої картки арбітр зустрічі не показав.

0 - Dundalk are the first side to avoid committing a single foul in a Europa League game (2009-10 onwards). Careful. #UEL pic.twitter.com/oCQYY9fbCB — OptaJoe (@OptaJoe) October 29, 2020

Зазначимо, що після двох турів "Арсенал" і норвезький "Мольде" лідирують у турнірній таблиці із 6 очками в активі кожен.

"Дандолк" і віденський "Рапід" очок не набрали.