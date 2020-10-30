У Лізі Європи встановлено рекорд призначених пенальті за тур

Фото: EPA/UPG Гравець "Вольфсберга" Майкл Ліндл забиває пенальті в матчі проти "Феєноорда"

Напередодні були зіграні 24 матчі групового раунду Ліги Європи. У них арбітри в цілому призначили 15 пенальті, що є новим рекордом турніру.

🥅 - No fewer than 15 penalties were awarded in the Europa League tonight, most on any given day in the competition (excluding penalty shoot-outs). The previous record was 10. #EuropaLeague — Gracenote Live (@GracenoteLive) October 29, 2020

Попередній рекорд побито рівно в півтора разу - раніше не пробивали більше за 10 пенальті (без урахування серії пенальті).

До речі, своєю спробою не скористався форвард "Мілана" Златан Ібрагімович, який у матчі проти чеської "Спарти" (3:0) зарядив із пенальті м'ячем у поперечину.

Це був третій з п'яти 11-метрових, який швед не реалізував.

3 - Zlatan Ibrahimovic has missed three of his last five penalties taken for AC Milan, more than any other top-5 European leagues player in all competitions since August 2020. Wasteful.#MilanSpartaPraga pic.twitter.com/T5zxUHRWXR — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 29, 2020

Не забив "з точки" і український легіонер "Гента" Роман Яремчук у матчі проти "Гоффенгайма" (1:4).

Крім того, рідкісна подія сталася протягом матчу між командами "Феєноорд" (Нідерланди) і "Вольфсберг"(Австрія).

Рефері матчу серб Срджан Йованович поставив три пенальті у ворота господарів поля, і всі вони були реалізовані.