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У Лізі Європи встановлено рекорд призначених пенальті за тур

Судді були щедрими.

Гравець &quot;Вольфсберга&quot; Майкл Ліндл забиває пенальті в матчі проти &quot;Феєноорда&quot;
Фото: EPA/UPG
Гравець "Вольфсберга" Майкл Ліндл забиває пенальті в матчі проти "Феєноорда"

Напередодні були зіграні 24 матчі групового раунду Ліги Європи. У них арбітри в цілому призначили 15 пенальті, що є новим рекордом турніру.

Попередній рекорд побито рівно в півтора разу - раніше не пробивали більше за 10 пенальті (без урахування серії пенальті).

До речі, своєю спробою не скористався форвард "Мілана" Златан Ібрагімович, який у матчі проти чеської "Спарти" (3:0) зарядив із пенальті м'ячем у поперечину. 

Це був третій з п'яти 11-метрових, який швед не реалізував.

Не забив "з точки" і український легіонер "Гента" Роман Яремчук у матчі проти "Гоффенгайма" (1:4).

Крім того, рідкісна подія сталася протягом матчу між командами "Феєноорд" (Нідерланди) і "Вольфсберг"(Австрія).

Рефері матчу серб Срджан Йованович поставив три пенальті у ворота господарів поля, і всі вони були реалізовані.

Йованович був суворим із гравцями &quot;Феєноорда&quot;
Фото: EPA/UPG
Йованович був суворим із гравцями "Феєноорда"

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