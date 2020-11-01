У Лондоні на "Уемблі" відбувся бій в суперважкій ваговій категорії між колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузервейті Олександром Усиком (18-0, 13 КО) і Дереком Чісорою (33-10, 23 КО)

З перших секунд британець відправив Усика в захоплюючу екскурсію по хевівейту, завдаючи українцеві важких ударів.

Але, починаючи з 5-го раунду, Усик поступово став завойовувати центр рингу. Кілька ударів українця в 7-му раунді навіть потрясли британця, якого лише рідний британський гонг врятував від великих неприємностей.

Здавалося, Дерек вимотаний і здувся. Однак в чемпіонських раундах Чісора знову обрушив на Усика решту свого арсеналу.

За рішенням суддів Усик виграв бій. Фінальний рахунок трьох арбітрів: 117:112, 115:113, 115:113. Це був його другий поєдинок в суперважкій вазі.

Українець завоював титул WBO Inter-Continental Heavy.

Після двобою з Чісорою Усик висловився, що тепер чекатиме зустрічі вже з володарем титулу чемпіона світу за версією WBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, WBO наполягає на поєдинку Джошуа з Усиком до об'єднавчого бою за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.