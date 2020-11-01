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​За минулу добу ковід підтвердили у 7959 українців

Найбільше випадків виявлено у Харківській (883) і Житомирській (708) областях та у Києві (689).

​За минулу добу ковід підтвердили у 7959 українців
Фото: amnu.gov.ua

В Україні за минулу добу зафіксовано 7959 нових випадків ковіду. Померло 110 осіб, одужало 2513 хворих на COVID-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Станом на ранок 1 листопада в Україні 395440 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Від початку пандемії 7 306 осіб померло, 161 441 одужали. Продовжують хворіти 226 693 пацієнти.

За минулу добу найбільше випадків виявлено у Харківській (883) і Житомирській (708) областях та у Києві (689).

Статистика у регіонах:

  • Вінницька обл — 10575 (+233)
  • Волинська обл — 13784 (+230)
  • Дніпропетровська обл — 15266 (+195)
  • Донецька обл — 10937 (+545)
  • Житомирська обл — 14965 (+708)
  • Закарпатська обл — 14695 (+225)
  • Запорізька обл — 10112 (+203)
  • Івано-Франківська обл — 20793 (+401)
  • Кіровоградська обл — 2610 (+96)
  • м. Київ — 38238 (+689)
  • Київська обл — 16816 (+352)
  • Львівська обл — 30236 (+408)
  • Луганська обл — 3714 (+78)
  • Миколаївська обл — 8144 (+362)
  • Одеська обл — 24994 (+371)
  • Полтавська обл — 9739 (+176)
  • Рівненська обл — 19373 (+215)
  • Сумська обл — 11924 (+174)
  • Тернопільська обл — 20808 (+139)
  • Харківська обл — 37180 (+883)
  • Херсонська обл — 4153 (+193)
  • Хмельницька обл — 16148 (+424)
  • Чернівецька обл — 22067 (+409)
  • Черкаська обл — 9305 (+148)
  • Чернігівська обл — 8865 (+102)

Нагадаємо, упродовж 30 жовтня лабораторно підтвердили 8752 нових випадків коронавірусу. Померло 155 осіб, одужало 3902 хворих на COVID-19.

За результатами моделювання Київської школи економіки, в Україні вже з листопада можуть виявляти до 10 тисяч нових випадків ковіду за добу. До кінця року від коронавірусу може померти до 20 тисяч українців.

До 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин. Відповідно останнього карантинного зонування, з 26 жовтня в Україні червоний рівень епіднебезпеки діє у 100 адміністративних одиницях.

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