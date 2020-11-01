​За минулу добу ковід підтвердили у 7959 українців

В Україні за минулу добу зафіксовано 7959 нових випадків ковіду. Померло 110 осіб, одужало 2513 хворих на COVID-19.
Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Станом на ранок 1 листопада в Україні 395440 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Від початку пандемії 7 306 осіб померло, 161 441 одужали. Продовжують хворіти 226 693 пацієнти.
За минулу добу найбільше випадків виявлено у Харківській (883) і Житомирській (708) областях та у Києві (689).
Статистика у регіонах:
- Вінницька обл — 10575 (+233)
- Волинська обл — 13784 (+230)
- Дніпропетровська обл — 15266 (+195)
- Донецька обл — 10937 (+545)
- Житомирська обл — 14965 (+708)
- Закарпатська обл — 14695 (+225)
- Запорізька обл — 10112 (+203)
- Івано-Франківська обл — 20793 (+401)
- Кіровоградська обл — 2610 (+96)
- м. Київ — 38238 (+689)
- Київська обл — 16816 (+352)
- Львівська обл — 30236 (+408)
- Луганська обл — 3714 (+78)
- Миколаївська обл — 8144 (+362)
- Одеська обл — 24994 (+371)
- Полтавська обл — 9739 (+176)
- Рівненська обл — 19373 (+215)
- Сумська обл — 11924 (+174)
- Тернопільська обл — 20808 (+139)
- Харківська обл — 37180 (+883)
- Херсонська обл — 4153 (+193)
- Хмельницька обл — 16148 (+424)
- Чернівецька обл — 22067 (+409)
- Черкаська обл — 9305 (+148)
- Чернігівська обл — 8865 (+102)
Нагадаємо, упродовж 30 жовтня лабораторно підтвердили 8752 нових випадків коронавірусу. Померло 155 осіб, одужало 3902 хворих на COVID-19.
За результатами моделювання Київської школи економіки, в Україні вже з листопада можуть виявляти до 10 тисяч нових випадків ковіду за добу. До кінця року від коронавірусу може померти до 20 тисяч українців.
До 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин. Відповідно останнього карантинного зонування, з 26 жовтня в Україні червоний рівень епіднебезпеки діє у 100 адміністративних одиницях.