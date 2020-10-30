Кличко назвав три місця, де можуть розгорнути мобільні шпиталі в Києві

Київ підготував майже 3 100 ліжок у комунальних медзакладах. Заповненість їх сьогодні - 66%.

У Києві мобільні госпіталі для хворих на коронавірус можуть розгорнути у Палаці спорту, Національному експоцентрі України або Міжнародному виставковому центрі.

Про це повідомив у Facebook міський голова Києва Віталій Кличко.

"Варіантами для розгортання інфекційного госпіталю для хворих на COVID-19 місто запропонувало три об'єкти в столиці. Це: Палац спорту, Національний експоцентр України або Міжнародний виставковий центр. І ми чекаємо висновків профільних наукових установ та пропозицій їх фахівців щодо організації роботи запропонованих об'єктів. Якщо в якомусь із них доведеться розгортати мобільний шпиталь", - написав Кличко.

За його словами, місто самотужки підготувало вже майже 3 100 ліжок у комунальних медзакладах. Заповненість їх сьогодні - 66%.

"Міська влада неодноразово зверталась до уряду і Міністерства охорони здоров'я, щоб киян, хворих на коронавірус, приймали у державних і відомчих медзакладах. Де є 11 тисяч ліжок і кваліфікований персонал. Відповіді, наголошу, ми досі так і не отримали. Я переконаний: спершу ми повинні використати ті можливості, що є на базі медичних закладів. А потім вже, якщо буде потреба, розгортати мобільні госпіталі",- додав мер столиці.

Кличко також зазначив, що у Департаменті охорони здоров’я КМДА - на вимогу Міністерства охорони здоров'я - підготували розрахунки щодо можливої роботи мобільного шпиталю. І Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій міста надав їх у МОЗ.

Нагадаємо, сьогодні у Києві вперше виявили майже 750 нових хворих на ковід за добу. У столичних лікарнях - 1 857 хворих на коронавірус.

В Україні за минулу добу госпіталізовано рекордну кількість пацієнтів з COVID-19 - 1 140. 29 жовтня коронавірус підтвердили у 8 312 осіб, 173 пацієнти з COVID-19 померли, 3 394 одужали.