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Кабмін збільшив ставку для сімейних лікарів на 51 грн за пацієнта

Тепер вона становить 651 грн.

Кабмін збільшив ставку для сімейних лікарів на 51 грн за пацієнта
Сімейний лікар в кабінеті Куцурубської амбулаторії загальної практики
Фото: decentralization.gov.ua

Кабінет Міністрів підвищив на 51 гривню капітаційну ставку (розмір оплати за надання медичної допомоги одному пацієнту протягом визначеного періоду) сімейним лікарям.

Про це на брифінгу 30 жовтня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Укрінформ.

"Вчора на уряді було прийнято достатньо важливу постанову Кабміну, яка стосується внесення змін до програми медичних гарантій. Ми вчора збільшили капітаційну ставку для сімейних лікарів. Це ставка, яку сплачує держава сімейному лікарю за відповідно укладену декларацію між пацієнтом та лікарем. Раніше вона становила 600 грн 48 копійок, а зараз вона становитиме 651 грн 60 копійок", - сказав Степанов.

За його словами, якщо сімейний лікар має 1800 декларацій, які він уклав з пацієнтами, то він додатково отримуватиме близько 7 500 гривень. Степанов наголосив, що наразі сімейні лікарі мають велике навантаження через зростання кількості хворих на коронавірус.

Раніше в Національній службі здоров’я розповіли, що у 2021-му базову капітаційну ставку за обслуговування одного пацієнта планують збільшити до 710 грн.

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