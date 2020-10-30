Степанов: Україні потрібно максимально уникати повного локдауну

Україні потрібно максимально уникати жорсткого карантину через коронавірус.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Виходячи з різних чинників, зокрема і з економічних, ми повинні максимально уникати повного локдауну. Ми робимо відповідні обмеження, в тому числі і для бізнесу, але не закриваємо бізнес. Ми говоримо, що треба працювати у певних рамках. І тут дуже важливе дотримання встановлених правил. Це стосується кожного громадянина", - сказав глава МОЗ.

Степанов також провів аналогію з Францією, яка пішла на черговий локдаун, повністю закривши магазини та ресторани, будь-які інші заклади.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано відразу три ковідні рекорди. Упродовж 29 жовтня лабораторно підтвердили 8 312 нових випадків коронавірусу. 173 пацієнти з COVID-19 померли, 3 394 вдалося побороти недугу.

Раніше повідомлялося, що за результатами моделювання Київської школи економіки, в Україні вже з листопада можуть виявляти до 10 тисяч нових випадків ковіду за добу. До кінця року від коронавірусу може померти до 20 тисяч українців.

До 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин. Відповідно останнього карантинного зонування, майже вся Україна - у помаранчевій та червоній зонах, у жовтій зоні залишилася лише частина Херсонської області. До помаранчевої зони будуть належати 489 територіально-адміністративних одиниць (зокрема 13 обласних центрів). Це на 52 одиниці більше, ніж зараз.