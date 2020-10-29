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В Україні змінили стандарти лікування COVID-19

Йдеться про критерії амбулаторного лікування.

В Україні змінили стандарти лікування COVID-19
Виктор Ляшко
Фото: Макс Левин

В Україні вкотре змінили стандарти надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Цього разу йдеться про критерії, згідно з якими завершується амбулаторне лікування.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

За його словами, амбулаторне лікування завершується за наявності одного з трьох критеріїв:

  • відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, починаючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження. При цьому не потрібно проводити додатково ІФА або ПЛР-тестування;
  • відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, починаючи з 10 дня з дати забору матеріалу при позитивному ПЛР-дослідженні. Також не потрібно повторно проводити дослідження;
  • відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання за умови отримання одного негативного результату методом ПЛР.

Він також додав, що всі ці критерії є рівноцінними.

Зазначимо, амбулаторне лікування проводиться вдома або під час відвідування пацієнтами лікувального закладу самостійно без госпіталізації.

Раніше повідомляли, що в Україні за добу госпіталізували майже тисячу хворих на коронавірус.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 7 342 нові випадки коронавірусу COVID-19. Одужали за добу 2 990 пацієнтів.

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