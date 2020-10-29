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У МВС зафіксували новий добовий антирекорд захворюваності на коронавірус

Найбільшу кількість хворих зареєстровано у Києві, Дніпропетровській і Житомирській областях.

29 жовтня серед працівників МВС зареєстрували антирекорд добової захворюваності на коронавірус – 418 випадків.

Про це повідомив пресцентр МВС.

Фото: Національна поліція

Найбільшу кількість хворих зафіксовано в Києві – це 56 випадків, а також у Дніпропетровській області – 28 та в Житомирській – 25.

Додамо, усього з початку пандемії на COVID-19 захворіли 12 163 правоохоронці, одужав 11 291, померли 30.

Медичні заклади системи МВС у 24 областях завантажені на 50-90% залежно від регіону. У Київському гарнізоні завантаженість ліжкового фонду становить 97%.

Усього розгорнуто 2715 ліжок для надання медичної допомоги. Також залишається резерв ліжок для надання допомоги в разі виникнення невідкладних ситуацій: інфаркти, інсульти та інші хвороби.

Нагадаємо, на початку жовтня очільник МВС Арсен Аваков попросив ще 1,9 мільярда з антиковідного фонду на доплати поліцейським.

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