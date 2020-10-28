Католицький єпископ з Кам’янця-Подільського помер від коронавірусу

Увечері 27 жовтня від ускладнень коронавірусної недуги помер єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії Римсько-католицької церкви Ян Нємєц.

Про це повідомляє Католицький медіацентр.

"Останнім часом стан здоров'я єпископа погіршився. Владика важко переносив коронавірус, бо мав супутні захворювання. Він перебував на лікуванні у Польщі", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомляли, що 18 жовтня 62-річний єпископ Ян потрапив до лікарні в Кам’янці-Подільському. Його стан був важким, дихати міг лише за допомогою кисневої маски. Вночі з 21 на 22 жовтня єпископа перевезли під киснем до лікарні в Ланьцуті. Лікарі констатували пошкодження 85% легень.