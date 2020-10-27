У ЗСУ ще 83 людини захворіли на коронавірус

У Збройних силах України за минулу добу зафіксували 83 нові випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 83 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 16 осіб", - йдеться в повідомленні.

Усього в армії на COVID-19 хворіють 1383 людини. Загалом за час пандемії одужали 3734 особи, летальних випадків – 14.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 358 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких минає ізоляція в найближчі три доби – 57 осіб.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано 6 677 нових випадків COVID-19. Одужали за добу 2 799 пацієнтів.

Раніше на селекторній нараді президент Володимир Зеленський гостро поставив питання щодо достовірності статистики тих, хто захворів і хто одужав. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що не отримує всіх цифр про тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції, а МОЗ ще навесні вніс зміни, за якими одужання визначається за клінічними симптомами, негативний тест на COVID-19 не вимагається.