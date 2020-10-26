Україна вийшла на 22 місце у світі за кількістю інфікованих ковідом

В Україні впродовж 25 жовтня коронавірус виявили у 5 426 осіб, одужали 1 029 людей. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Найбільше нових випадків зареєстрували у Харківській (478), Одеській (348), Житомирській (345), Львівській (335), Чернівецькій (323) та Київській (301) областях. У Києві виявили 308 нових інфікованих.
За добу внаслідок коронавірусної недуги померли 73 пацієнти, 15 із них - у Києві.
Загалом жертвами ковіду стала 6 464 людини. Продовжують хворіти 199 923 особи.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 9 401 випадок;
- Волинська область — 12 403 випадки;
- Дніпропетровська область — 13 144 випадки;
- Донецька область — 8 701 випадок;
- Житомирська область — 12 533 випадки;
- Закарпатська область — 13 144 випадки;
- Запорізька область — 8 132 випадки;
- Івано-Франківська область — 18 590 випадків;
- Кіровоградська область — 2 114 випадків;
- м. Київ — 34 362 випадки;
- Київська область — 14 845 випадків;
- Львівська область — 27 608 випадків;
- Луганська область — 3 233 випадки;
- Миколаївська область — 7 069 випадків;
- Одеська область — 22 179 випадків;
- Полтавська область — 8 056 випадків;
- Рівненська область — 17 730 випадків;
- Сумська область — 10 605 випадків;
- Тернопільська область — 19 261 випадок;
- Харківська область — 33 250 випадків;
- Херсонська область — 3 236 випадків;
- Хмельницька область — 13 482 випадки;
- Чернівецька область — 19 728 випадків;
- Черкаська область — 8 147 випадків;
- Чернігівська область — 7 971 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За даними порталу Worldometer, за кількістю осіб, у яких виявили коронавірус, Україна вийшла на 22 місце у світі, обійшовши Саудівську Аравію, де зафіксовано 344 875 випадків ковіду.
23 жовтня Україна за цим показником обійшла Пакистан, опинившись на 23-му місці.
Як повідомляли, у восьми країнах світу число заражень коронавірусом перевищує мільйон. Загалом у світі зафіксували 43 346 266 випадків коронавірусу, 1 159 093 пацієнти померли. Майже 32 млн людей вдалося побороти недугу.
24 жовтня в Україні коронавірус діагностували у ще 6 тисяч осіб, 102 пацієнти померли.