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Україна вийшла на 22 місце у світі за кількістю інфікованих ковідом

За минулу добу лабораторно підтвердили ще 5 426 випадків коронавірусу.

В Україні впродовж 25 жовтня коронавірус виявили у 5 426 осіб, одужали 1 029 людей. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків зареєстрували у Харківській (478), Одеській (348), Житомирській (345), Львівській (335), Чернівецькій (323) та Київській (301) областях. У Києві виявили 308 нових інфікованих.

За добу внаслідок коронавірусної недуги померли 73 пацієнти, 15 із них - у Києві.

Загалом жертвами ковіду стала 6 464 людини. Продовжують хворіти 199 923 особи.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 9 401 випадок;
  • Волинська область — 12 403 випадки;
  • Дніпропетровська область — 13 144 випадки;
  • Донецька область — 8 701 випадок;
  • Житомирська область — 12 533 випадки;
  • Закарпатська область — 13 144 випадки;
  • Запорізька область — 8 132 випадки;
  • Івано-Франківська область — 18 590 випадків;
  • Кіровоградська область — 2 114 випадків;
  • м. Київ — 34 362 випадки;
  • Київська область — 14 845 випадків;
  • Львівська область — 27 608 випадків;
  • Луганська область — 3 233 випадки;
  • Миколаївська область — 7 069 випадків;
  • Одеська область — 22 179 випадків;
  • Полтавська область — 8 056 випадків;
  • Рівненська область — 17 730 випадків;
  • Сумська область — 10 605 випадків;
  • Тернопільська область — 19 261 випадок;
  • Харківська область — 33 250 випадків;
  • Херсонська область — 3 236 випадків;
  • Хмельницька область — 13 482 випадки;
  • Чернівецька область — 19 728 випадків;
  • Черкаська область — 8 147 випадків;
  • Чернігівська область — 7 971 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За даними порталу Worldometer, за кількістю осіб, у яких виявили коронавірус, Україна вийшла на 22 місце у світі, обійшовши Саудівську Аравію, де зафіксовано 344 875 випадків ковіду.

23 жовтня Україна за цим показником обійшла Пакистан, опинившись на 23-му місці.

Як повідомляли, у восьми країнах світу число заражень коронавірусом перевищує мільйон. Загалом у світі зафіксували 43 346 266 випадків коронавірусу, 1 159 093 пацієнти померли. Майже 32 млн людей вдалося побороти недугу.

24 жовтня в Україні коронавірус діагностували у ще 6 тисяч осіб, 102 пацієнти померли.

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