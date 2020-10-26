Україна вийшла на 22 місце у світі за кількістю інфікованих ковідом

За минулу добу лабораторно підтвердили ще 5 426 випадків коронавірусу.

В Україні впродовж 25 жовтня коронавірус виявили у 5 426 осіб, одужали 1 029 людей. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків зареєстрували у Харківській (478), Одеській (348), Житомирській (345), Львівській (335), Чернівецькій (323) та Київській (301) областях. У Києві виявили 308 нових інфікованих.

За добу внаслідок коронавірусної недуги померли 73 пацієнти, 15 із них - у Києві.

Загалом жертвами ковіду стала 6 464 людини. Продовжують хворіти 199 923 особи.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 9 401 випадок;

Волинська область — 12 403 випадки;

Дніпропетровська область — 13 144 випадки;

Донецька область — 8 701 випадок;

Житомирська область — 12 533 випадки;

Закарпатська область — 13 144 випадки;

Запорізька область — 8 132 випадки;

Івано-Франківська область — 18 590 випадків;

Кіровоградська область — 2 114 випадків;

м. Київ — 34 362 випадки;

Київська область — 14 845 випадків;

Львівська область — 27 608 випадків;

Луганська область — 3 233 випадки;

Миколаївська область — 7 069 випадків;

Одеська область — 22 179 випадків;

Полтавська область — 8 056 випадків;

Рівненська область — 17 730 випадків;

Сумська область — 10 605 випадків;

Тернопільська область — 19 261 випадок;

Харківська область — 33 250 випадків;

Херсонська область — 3 236 випадків;

Хмельницька область — 13 482 випадки;

Чернівецька область — 19 728 випадків;

Черкаська область — 8 147 випадків;

Чернігівська область — 7 971 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За даними порталу Worldometer, за кількістю осіб, у яких виявили коронавірус, Україна вийшла на 22 місце у світі, обійшовши Саудівську Аравію, де зафіксовано 344 875 випадків ковіду.

23 жовтня Україна за цим показником обійшла Пакистан, опинившись на 23-му місці.

Як повідомляли, у восьми країнах світу число заражень коронавірусом перевищує мільйон. Загалом у світі зафіксували 43 346 266 випадків коронавірусу, 1 159 093 пацієнти померли. Майже 32 млн людей вдалося побороти недугу.

24 жовтня в Україні коронавірус діагностували у ще 6 тисяч осіб, 102 пацієнти померли.