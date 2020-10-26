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Майже 32 млн людей у світі перехворіли на ковід

У восьми країнах кількість інфікованих більше мільйона.

Майже 32 млн людей у світі перехворіли на ковід
Фото: EPA/UPG

У світі станом на ранок 26 жовтня 31 905 019 людей одужали від коронавірусної недуги COVID-19.

Загалом у світі зафіксували 43 346 266 випадків коронавірусу, 1 159 093 пацієнти померли.

Про це свідчать дані сайту Worldometer.

За добу у світі зафіксовано 22 813 нових випадків ковіду, з них понад 15 тис. - у Бельгії.

Лідерами за кількістю заражень залишаються США (8,9 млн), Індія (7,9 млн) і Бразилія (5,4 млн).

Понад мільйон інфікованих коронавірусом зафіксовано також у Колумбії, Аргентині, Іспанії, Франції та Росії.

Україна поки що перебуває на 23-му місці за кількістю інфікованих ковідом.

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