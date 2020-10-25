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В Україні коронавірус діагностували у ще 6 тисяч осіб, 102 пацієнти померли

Найбільше нових випадків на Харківщині - 660.

В Україні коронавірус діагностували у ще 6 тисяч осіб, 102 пацієнти померли
Фото: EPA/UPG

В Україні впродовж 24 жовтня коронавірус виявили у 6088 осіб, одужали 1753 людини. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків зареєстрували у Харківській області (660), Житомирській (440), Хмельницькій (437), Львівській (405) областях. У Києві виявили 359 нових інфікованих.

За добу внаслідок коронавірусної недуги померли 102 пацієнти. З них найбільше - по 10 осіб - у Києві, Львівській та Житомирській областях. 

Загалом жертвами ковіду стала 6391 людина.

За даними порталу Worldometer, за кількістю осіб, у яких виявили коронавірус, Україна займає 23 місце у світі із показником 343 498. Зараз в країні хворіють 195 599 людей.

Нагадаємо, 23 жовтня в Україні виявили понад 7 тисяч нових заражень. Жертвами недуги стали 125 осіб, з них 14 - у Львівській області, по 10 - у Київській, Одеській, Полтавській областях.

За даними МОЗ, лікарні для пацієнтів з підозрою або підтвердженим коронавірусом зайняті на 61,7%.

Учора мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у нього коронавірус.

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