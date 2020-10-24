ЗМІ знайшли у Пальчевського російський паспорт
ЗМІ знайшли у Пальчевського російський паспорт
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Після 1 листопада Путін може ввести війська в Білорусь, - Данілов
Після 1 листопада Путін може ввести війська в Білорусь, - Данілов
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
В Офісі генпрокурора заявили, що підозрюваний у зловживанні владою Верланов вилетів з України
В Офісі генпрокурора заявили, що підозрюваний у зловживанні владою Верланов вилетів з України
Урядова комісія встановила причини катастрофи АН-26 під Чугуєвом, - Уруський
Урядова комісія встановила причини катастрофи АН-26 під Чугуєвом, - Уруський
Дубінський і Притула облаяли один одного у прямому ефірі
Дубінський і Притула облаяли один одного у прямому ефірі
Аваков прокоментував заяву Зеленського про "здачу Криму"
Аваков прокоментував заяву Зеленського про "здачу Криму"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Збройних силах за добу виявили ще 131 хворого коронавірусом

З початку спалаху померли 14 військових.

У Збройних силах за добу виявили ще 131 хворого коронавірусом
Фото: https://www.facebook.com/pg/Ukrmilitarymedic

У Збройних силах України впродовж 23 жовтня коронавірус підтвердили у 131 особи, 19 госпіталізували. 

Командування медичних сил ЗСУ інформує, що стан їхнього здоров'я задовільний.

Станом на ранок 24 жовтня, в українській армії на ковід-19 хворіють 1317 осіб. Одужали - 3608 людей, померли - 14. 

На самоізоляції зараз перебувають 357 військових.

Нагадаємо, в Україні впродовж 23 жовтня коронавірус виявили у 7014 осіб, одужали 2177 людей, померли 125 пацієнтів. Понад 450 нових випадків виявили у Києві, Харківській, Житомирській, Львівській, Хмельницькій областях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також