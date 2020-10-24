У Збройних силах за добу виявили ще 131 хворого коронавірусом

З початку спалаху померли 14 військових.

У Збройних силах України впродовж 23 жовтня коронавірус підтвердили у 131 особи, 19 госпіталізували.

Командування медичних сил ЗСУ інформує, що стан їхнього здоров'я задовільний.

Станом на ранок 24 жовтня, в українській армії на ковід-19 хворіють 1317 осіб. Одужали - 3608 людей, померли - 14.

На самоізоляції зараз перебувають 357 військових.

Нагадаємо, в Україні впродовж 23 жовтня коронавірус виявили у 7014 осіб, одужали 2177 людей, померли 125 пацієнтів. Понад 450 нових випадків виявили у Києві, Харківській, Житомирській, Львівській, Хмельницькій областях.