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В Києві новий рекорд хворих на коронавірус - 635 нових випадки

14 випадків - летальні, 185 людей одужали.

В Києві новий рекорд хворих на коронавірус - 635 нових випадки
Фото: EPA/UPG

У Києві зафіксували 635 нових випадків коронавірусу - це новий рекорд захворюваності за добу.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 33 135.Захворіли:

  • 352 жінки віком від 18 до 84 років
  • 247 чоловіків віком від 18 до 86 рокiв
  • 18 дівчаток від 3 місяців до 14 років і 18 хлопчиків від 10 місяців до 17 років. 

Захворіли, зокрема, і 30 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 64 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу від коронавірусу померли 14 людей. Всього COVID-19 забрав життя 656 киян.

Одужали за минулу добу 185 людей. Всього коронавірус подолали 11 489 мешканців столиці. 

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, вчора у Києві також зафіксована рекордна кількість хворих за добу - 631 новий випадк коронавірусу.

Сьогодні в Україні зафіксовано 7 517 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд кількості нових хворих за добу. Одужали за добу 2 680 пацієнтів. Таким чином Україна піднялася на 23 місце серед країн за поширенням коронавірусу, посунувши Пакистан на 24 сходинку.

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