В Києві новий рекорд хворих на коронавірус - 635 нових випадки

У Києві зафіксували 635 нових випадків коронавірусу - це новий рекорд захворюваності за добу.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 33 135.Захворіли:

352 жінки віком від 18 до 84 років

247 чоловіків віком від 18 до 86 рокiв

18 дівчаток від 3 місяців до 14 років і 18 хлопчиків від 10 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 30 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 64 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу від коронавірусу померли 14 людей. Всього COVID-19 забрав життя 656 киян.

Одужали за минулу добу 185 людей. Всього коронавірус подолали 11 489 мешканців столиці.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, вчора у Києві також зафіксована рекордна кількість хворих за добу - 631 новий випадк коронавірусу.

Сьогодні в Україні зафіксовано 7 517 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд кількості нових хворих за добу. Одужали за добу 2 680 пацієнтів. Таким чином Україна піднялася на 23 місце серед країн за поширенням коронавірусу, посунувши Пакистан на 24 сходинку.