В Києві новий рекорд хворих на коронавірус - 635 нових випадки

У Києві зафіксували 635 нових випадків коронавірусу - це новий рекорд захворюваності за добу.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.
"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 33 135.Захворіли:
- 352 жінки віком від 18 до 84 років
- 247 чоловіків віком від 18 до 86 рокiв
- 18 дівчаток від 3 місяців до 14 років і 18 хлопчиків від 10 місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, і 30 медиків", - йдеться в повідомленні.
До лікарень столиці госпіталізували 64 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
За минулу добу від коронавірусу померли 14 людей. Всього COVID-19 забрав життя 656 киян.
Одужали за минулу добу 185 людей. Всього коронавірус подолали 11 489 мешканців столиці.
Нагадаємо, вчора у Києві також зафіксована рекордна кількість хворих за добу - 631 новий випадк коронавірусу.
Сьогодні в Україні зафіксовано 7 517 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд кількості нових хворих за добу. Одужали за добу 2 680 пацієнтів. Таким чином Україна піднялася на 23 місце серед країн за поширенням коронавірусу, посунувши Пакистан на 24 сходинку.