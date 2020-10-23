Україна обійшла Пакистан за кількістю хворих на ковід і вийшла на 23 місце у світі

Україна піднялася на 23 місце серед країн за поширенням коронавірусу, посунувши Пакистан на 24 сходинку.

Такі дані розміщені в таблиці Worldometers.

У Пакистані за минулу добу виявили 736 нових захворілих, а загальна кількість виявлених інфікованих зросла до 326 216.

В Україні ж добовий показник склав 7517, а загальний - 330 396. Від Саудівської Аравії, яка розташована на 22 місці за кількістю виявлених пацієнтів з коронавірусом, Україну станом на зараз відділяють близько 13 000 випадків хвороби. Проте слід враховувати, що в даних не наведено добову статистику Саудівської Аравії.

Лідером із захворюваності, як і раніше, є США (8,66 млн). На другому місці - Індія (7,76 млн), на третьому - Бразилія (5,33 млн).

20 жовтня Україна обігнала Ізраїль за кількістю інфікованих коронавірусом з початку пандемії і вийшла на 24 місце у світі.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я розробило план дій відповідно до чотирьох рівнів небезпеки для медичної системи.

Перший рівень - щоденна кількість випадків у межах 5000-7000. Це той рівень, який українська система охорони здоров'я, за словами міністра, здатна витримувати. Зараз наша держава перебуває саме на цьому рівні.

Другий рівень - заповнення ліжок фонду хворих на ковід на близько 70% по країні. При цьому орієнтовна щоденна кількість хворих - 8-10 тис.

Третій рівень - щоденна кількість нових хворих сягне 11000-15000, а заповненість ліжок хворими на ковід становитиме не менш ніж 85%.

Четвертий рівень настане, якщо ресурси системи охорони здоров'я будуть вичерпані, а щоденна кількість нових інфікованих буде близько 20 000.