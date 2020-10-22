До послаблення карантину не готова жодна область, - МОЗ

Показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів по Україні становить 205,2 на 100 тис. населення.

В Україні станом на 22 жовтня жодна область не готова до послаблення карантину.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, загалом по Україні показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів становить 205,2 на 100 тис. населення.

Найвищі показники зафіксовано у Хмельницькій - 336,6 випадку на 100 тис. осіб, Сумській - 332,4, Тернопільській - 319,0 та Харківській - 309,0 областях.

Найнижчі - у Кіровоградській - 59,5, Вінницькій - 103,0, Херсонській - 118,0 областях.

У Києві цей показник становить 222,7 на 100 тис. осіб.

Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається той, у якому наявна хоча б одна з таких ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів підряд;

середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;

показник зростання кількості випадків COVID-19 становить понад 10%.

Нагадаємо, станом на 13 жовтня лише Кіровоградська область була готова до послаблення карантину.

19 жовтня в Україні змінили епідзонування. Відтоді критеріям зеленої зони не відповідає жодна з областей.