В Україні новий рекорд - 7 053 випадки коронавірусу за добу

В Україні впродовж 21 жовтня виявили ще 7053 випадки коронавірусної недуги. Це рекордний показник за добу.

Померли 116 людей. Одужали 2 679 пацієнтів.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше випадків коронавірусної інфекції зафіксували в Києві (631), Харківській (627) і Одеській (600) областях.

18 пацієнтів з ковідом за останню добу померли в Дніпропетровській області, 15 - у Києві, 11 - в Одеській, 10 - у Харківській областях.

Загалом у країні станом на ранок 22 жовтня підтверджено 322 879 випадків COVID-19 і 6 043 пов’язані з коронавірусом смерті. 134 898 українцям удалося побороти ковід, 181 938 досі хворіють.

Статистика по областях:

Вінницька - 8 782 (+138)

Волинська - 11 574 (+207)

Дніпропетровська - 12 068 (+363)

Донецька - 7 896 (+267)

Житомирська - 10 838 (+204)

Закарпатська - 12 285 (+173)

Запорізька - 7 093 (+309)

Івано-Франківська - 17 447 (+233)

Кіровоградська - 1 786 (+89)

м. Київ - 32 500 (+631)

Київська - 13 688 (+269)

Львівська - 26 021 (+319)

Луганська - 2 841 (+155)

Миколаївська - 6 428 (+172)

Одеська - 20 557 (+600)

Полтавська - 7 216 (+336)

Рівненська - 16 691 (+263)

Сумська - 9 730 (+221)

Тернопільська - 18 283 (+248)

Харківська - 30 899 (+627)

Херсонська - 2 844 (+105)

Хмельницька - 11 942 (+381)

Чернівецька- 18 562 (+248)

Черкаська - 7 541 (+227)

Чернігівська - 7 367 (+203).

Нагадаємо, 21 жовтня в Україні за добу виявили 6 719 нових випадків ковіду, 141 пацієнт помер. Одужали за добу 2 686 пацієнтів.

У ВООЗ прогнозують, що до кінця року в Україні щодня виявлятимуть по 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус.