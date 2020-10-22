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В Україні новий рекорд - 7 053 випадки коронавірусу за добу

Померли 116 людей. Одужали 2 679 пацієнтів.

В Україні впродовж 21 жовтня виявили ще 7053 випадки коронавірусної недуги. Це рекордний показник за добу.

Померли 116 людей. Одужали 2 679 пацієнтів.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше випадків коронавірусної інфекції зафіксували в Києві (631), Харківській (627) і Одеській (600) областях.

18 пацієнтів з ковідом за останню добу померли в Дніпропетровській області, 15 - у Києві, 11 - в Одеській, 10 - у Харківській областях.

Загалом у країні станом на ранок 22 жовтня підтверджено 322 879 випадків COVID-19 і 6 043 пов’язані з коронавірусом смерті. 134 898 українцям удалося побороти ковід, 181 938 досі хворіють.

Статистика по областях:

  • Вінницька - 8 782 (+138)
  • Волинська - 11 574 (+207)
  • Дніпропетровська - 12 068 (+363)
  • Донецька - 7 896 (+267)
  • Житомирська - 10 838 (+204)
  • Закарпатська - 12 285 (+173)
  • Запорізька - 7 093 (+309)
  • Івано-Франківська - 17 447 (+233)
  • Кіровоградська - 1 786 (+89)
  • м. Київ - 32 500 (+631)
  • Київська - 13 688 (+269)
  • Львівська - 26 021 (+319)
  • Луганська - 2 841 (+155)
  • Миколаївська - 6 428 (+172)
  • Одеська - 20 557 (+600)
  • Полтавська - 7 216 (+336)
  • Рівненська - 16 691 (+263)
  • Сумська - 9 730 (+221)
  • Тернопільська - 18 283 (+248)
  • Харківська - 30 899 (+627)
  • Херсонська - 2 844 (+105)
  • Хмельницька - 11 942 (+381)
  • Чернівецька- 18 562 (+248)
  • Черкаська - 7 541 (+227)
  • Чернігівська - 7 367 (+203).

Нагадаємо, 21 жовтня в Україні за добу виявили 6 719 нових випадків ковіду, 141 пацієнт помер. Одужали за добу 2 686 пацієнтів.

У ВООЗ прогнозують, що до кінця року в Україні щодня виявлятимуть по 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус.

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