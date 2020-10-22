В Україні новий рекорд - 7 053 випадки коронавірусу за добу

В Україні впродовж 21 жовтня виявили ще 7053 випадки коронавірусної недуги. Це рекордний показник за добу.
Померли 116 людей. Одужали 2 679 пацієнтів.
Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Найбільше випадків коронавірусної інфекції зафіксували в Києві (631), Харківській (627) і Одеській (600) областях.
18 пацієнтів з ковідом за останню добу померли в Дніпропетровській області, 15 - у Києві, 11 - в Одеській, 10 - у Харківській областях.
Загалом у країні станом на ранок 22 жовтня підтверджено 322 879 випадків COVID-19 і 6 043 пов’язані з коронавірусом смерті. 134 898 українцям удалося побороти ковід, 181 938 досі хворіють.
Статистика по областях:
- Вінницька - 8 782 (+138)
- Волинська - 11 574 (+207)
- Дніпропетровська - 12 068 (+363)
- Донецька - 7 896 (+267)
- Житомирська - 10 838 (+204)
- Закарпатська - 12 285 (+173)
- Запорізька - 7 093 (+309)
- Івано-Франківська - 17 447 (+233)
- Кіровоградська - 1 786 (+89)
- м. Київ - 32 500 (+631)
- Київська - 13 688 (+269)
- Львівська - 26 021 (+319)
- Луганська - 2 841 (+155)
- Миколаївська - 6 428 (+172)
- Одеська - 20 557 (+600)
- Полтавська - 7 216 (+336)
- Рівненська - 16 691 (+263)
- Сумська - 9 730 (+221)
- Тернопільська - 18 283 (+248)
- Харківська - 30 899 (+627)
- Херсонська - 2 844 (+105)
- Хмельницька - 11 942 (+381)
- Чернівецька- 18 562 (+248)
- Черкаська - 7 541 (+227)
- Чернігівська - 7 367 (+203).
Нагадаємо, 21 жовтня в Україні за добу виявили 6 719 нових випадків ковіду, 141 пацієнт помер. Одужали за добу 2 686 пацієнтів.
У ВООЗ прогнозують, що до кінця року в Україні щодня виявлятимуть по 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус.