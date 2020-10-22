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У світі зафіксували добовий рекорд зараження - 437 тисяч випадків СОVID-19

Від початку епідемії заразилися майже 41,5 млн людей.

У світі зафіксували добовий рекорд зараження - 437 тисяч випадків СОVID-19
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 22 жовтня у світі 41 мільйон 487 тисяч людей інфіковані коронавірусом.

Про це свідчать дані сервісу Worldometers.

Минулої доби у світі зафіксовано добовий рекорд зараження - 437 тисяч випадків СОVID-19.

Від початку пандемії померли 1 мільйон 136 тисяч людей, понад 6,8 тисячі - за останню добу. Одужали 30 мільйонів 914 тисяч людей.

Нині у світі 9 мільйонів 436 тисяч активних хворих.

Україна залишається на 24-му місці у світі за кількістю заражених і на 7-му - за кількістю активних хворих.

Понад мільйон заражень зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Іспанії та Аргентині.

Як повідомляли, 20 жовтня у Польщі встановлено добовий рекорд зараження коронавірусом - 10 040 випадків.

Загалом 20 жовтня найвищу щоденну кількість випадків захворюваності на вірусні захворювання зафіксували у 20 європейських країнах.

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