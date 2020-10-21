У Бразилії під час випробування вакцини від COVID-19 помер пацієнт

В лабораторії mAbxience, обраної AstraZeneca для виробництва вакцини проти COVID-19 в Латинській Америці, Буенос-Айрес, Аргентин

У Бразилії в ході клінічних випробувань вакцини від коронавірусу, розробленої AstraZeneca і Оксфордським університетом, помер один з добровольців.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на відомості Національного агентства з нагляду за охороною здоров'я Бразилії (Anvisa).

У Anvisa зазначили, що у розпорядженні агентства є дані розслідування цього інциденту. За інформацією регулятора, випробування вакцини продовжаться після смерті добровольця.

В агентстві не розповіли подробиць інциденту, пославшись на конфіденційність медичних даних учасників випробувань.

Федеральний університет Сан-Паулу, який допомагає координувати третю фазу клінічних випробувань в Бразилії, окремо повідомив, що доброволець був бразильцем, але не сказав, де він жив.

Акції AstraZeneca після публікації відомостей про смерть пацієнта впали на 1,7%.

У Бразилії на сьогодні проходять випробування конкуруючої вакцини від коронавіруса китайської компанії Sinovac.

Бразилія знаходиться на другому місці в світі після США за рівнем смертності від COVID-19 і на третьому (після США та Індії) - за масштабами зараження. З початку пандемії від коронавирусу в Бразилії загинуло більше 154 тис. людей, інфіковано - понад 5,2 млн.

Нагадаємо, фармакологічна компанія AstraZeneca планує цього тижня відновити випробування вакцини від коронавірусу у США. Вони були прізупинені у вересні через хворобу в одного з добровольців.