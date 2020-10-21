МОЗ дало рекомендації щодо заходів безпеки під час голосування

Виборці з температурою понад 37,2 та симптомами ГРВІ голосуватимуть в облаштованій окремо кабіні та кидатимуть бюлетені у скриньку, яка стоятиме відокремлено.

Міністерство охорони здоров'я України розробило рекомендації щодо заходів безпеки під час місцевих виборів 25 жовтня.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"25 жовтня в Україні проходитимуть місцеві вибори. Щоб проголосувати, не наражаючи на небезпеку власне здоров'я та оточуючих, варто дотримуватись певних правил", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, МОЗ рекомендує дотримуватися дистанції щонайменше 1 метр, використовувати маски та рукавички, розділяти потоки виборців на вхід і вихід.

Усі меблі на дільницях повинні бути продезінфіковані, а вологе прибирання має проводитися що чотири години, обробка контактних поверхонь - що дві.

Виборці з температурою понад 37,2 та симптомами ГРВІ голосуватимуть в облаштованій окремо кабіні та кидатимуть бюлетені у скриньку, яка стоятиме відокремлено.

Фото: пресслужба МОЗ

Фото: пресслужба МОЗ

МОЗ також рекомендує виборцям, які самоізолювалися, голосувати за місцем перебування. Особи, що забезпечують виборчий процес, повинні бути в масках і рукавичках. А документ, що підтверджує особу та громадянство, виборець має показати членам ВК самостійно.

Фото: пресслужба МОЗ

Нагадаємо, у вересні Кабінет Міністрів затвердив порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня. Усі особи, які заходитимуть до виборчих дільниць для голосування, будуть опитуватися щодо наявності симптомів респіраторних захворювань. Усім мірятимуть температуру. На вході до приміщення виборчої комісії та приміщення для голосування повинні бути антисептики для рук. Також слід обладнати місця для централізованого збору й утилізації засобів індивідуального захисту.

Нещодавно Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи ухвалив рішення про спостереження за проведенням місцевих виборів в Україні 25 жовтня в дистанційному форматі.