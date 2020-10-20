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Середня зарплата медпрацівника до вересня становила 5 тис. гривень - Радуцький

Після вересня ця сума має збільшитися до 8 тис. гривень.

Середня зарплата медпрацівника до вересня становила 5 тис. гривень - Радуцький
Фото: Макс Левин

Розмір середньої зарплатні медичного працівника до вересня складав 5 тис. гривень, після вересня ця сума має збільшитися до 8 тис. гривень.

Про це в ефірі одного з телеканалів сказав голова комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

"Президент сказав, що в середньому лікар має заробляти від 20 до 25 (тис. гривень – ред.)… Я все одно вважаю, що це замало, але це більш-менш для нашої економічної ситуації порядна ситуація для лікаря", - сказав Радуцький.

Він також уточнив, що середня зарплата лікаря після вересневого підвищення має бути 8 тис. грн, тоді як до вересня ця сума складала 5 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше Радуцький назвав показники, за яких має ухвалюватись рішення про госпіталізацію пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19.

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