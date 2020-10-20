ВООЗ сподівається, що щеплення від COVID-19 почнеться у середині 2021-го

У ЮНІСЕФ запасаються шприцами для підготовки до вакцинації від коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться із середини 2021 року. Експерти ВООЗ заявляють, що на початку наступного року будуть наявними дані третьої фази випробувань вакцин, які нині розробляються, повідомляє DW.

"Лише після того будуть ухвалюватись рішення щодо щеплень. Першими вакцинуватимуть людей з груп ризику. Експерти додають, що нинішні результати досліджень вселяють надію, а кілька фармацевтичних концернів вироблятимуть мільйони доз для вакцинації", - йдеться у повідомленні.

Між тим голова Всесвітньої медичної асоціації Франк Ульрих Монтгомері застерігає від завчасних рішень про те, кому треба раніше за всіх робити щеплення від COVID-19 тоді, коли вакцина буде наявною. За словами Монтгомері, рішення про першочерговість щеплень залежатиме й від характеристик вакцин. Вони засновані на різних факрмакологічних принципах, тому деякі можуть виявитись неефективними для літніх людей.

Тим часом у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) планують запастися 520 мільйонами шприців цього року для можливої вакцинації від коронавірусу та низки хвороб. У ЮНІСЕФ пояснили, що хочуть зробити запас шприців до отримання вакцини.

Крім того, фонд вже почав співпрацю з ВООЗ та альянсом з вакцин Gavi для "швидкої, безпечної та ефективної доставки ймовірної вакцини".

На наступний рік у Дитячому фонді ООН планують закупити додатковий мільярд шприців до запланованих 620 мільйонів для вакцинації не тільки від коронавірусу, а й низки інших захворювань, як-от кір або тиф.

Наразі декілька виробників розробляють і тестують засоби, які можуть стати вакцинами від COVID-19. Деякі вже перебувають на вирішальному етапі тестування для затвердження.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, щоб вакцинувати від коронавірусної інфекції всіх мешканців планети, знадобиться понад 100 мільярдів доларів.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко раніше повідомляв, що вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться в Україні не раніше ніж у березні наступного року.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що в Україні є декілька підприємств, які готові виготовляти вакцину від коронавірусу. У квітні він пообіцяв українським ученим виплатити щонайменше мільйон доларів за винайдення ліків чи вакцини від COVID-19.

Раніше також повідомлялося, що вакцина, розроблена китайською компанією, в Україні орієнтовно коштуватиме 1 тис. гривень. Нею вакцинуватимуть у першу чергу лікарів, співробітників силових структур, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями.

При цьому, згідно з даними опитування КМІС, 42% українців не збираються робити щеплення від коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна веде перемовини з усіма компаніями-лідерами із розробки вакцини від коронавірусу.