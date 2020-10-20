​В Раді назвали показники для госпіталізації пацієнтів з COVID-19

Остаточне рішення про госпіталізацію ухвалює сімейний лікар, який несе за це відповідальність.

Голова комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький назвав показники, за яких має ухвалюватись рішення про госпіталізацію пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.

"Це сатурація нижче 92%, це температура 38-39, це ускладнення, це запалення легенів", - сказав Радуцький.

Він уточнив, що при наявності запалення легенів без погіршення сатурації та без необхідності отримувати кисень через концентратор пацієнти можуть лікуватися вдома, приймаючи антибіотики.

Радуцький також додав, що остаточне рішення про госпіталізацію ухвалює сімейний лікар, який несе за це відповідальність.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться із середини 2021 року. Експерти ВООЗ заявляють, що на початку наступного року будуть наявними дані третьої фази випробувань вакцин, які нині розробляються.