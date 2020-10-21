У Києві зафіксували 559 нових випадків COVID-19

У Києві минулої доби зафіксували 559 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 31 869. Захворіли:

294 жінки віком від 18 до 87 років

221 чоловік віком від 18 до 90 років

20 дівчаток від 1 до 17 років і 24 хлопчики від 2 до 17 років.

Захворіли також 27 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 63 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Минулої доби від коронавірусу померли 23 мешканці столиці, одужали 199. Усього коронавірус забрав життя 627 киян, подолали хворобу 11 115 людей.

"Із приходом осені і похолоданням розпочався ще й сезон захворюваності на грип і ГРВІ. За даними Київського міського лабораторного центру МОЗ України, минулого тижня в столиці зареєстрували понад 8 000 хворих на грип і ГРВІ. Із них 4047 дорослих і 4038 дітей. Половина хворих дітей – школярі. До медичних закладів госпіталізували 24 пацієнтів, у тому числі 10 дітей", - додав Кличко.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили 6 719 нових випадків ковіду, 141 пацієнт помер. Одужали за добу 2 686 пацієнтів. У ЗСУ на коронавірус захворіла ще 131 людина.

Учора Володимир Зеленський провів нараду з науковцями, залученими до розробки оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19. Президенту показали результати доклінічної фази дослідження препарату.