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У ЗСУ ще 131 людина захворіла на коронавірус

На сьогодні в армії на COVID-19 хворіють 1107 людей.

У ЗСУ ще 131 людина захворіла на коронавірус
Фото: EPA/UPG

У Збройних силах України за минулу добу зафіксували 131 новий випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 131 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Із них у закладах охорони здоров’я перебувають 20 осіб", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні в армії на коронавірус хворіють 1107 людей. Усього за час пандемії одужали 3433 особи, летальних випадків – 14.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 394 особи. Кількість військовослужбовців, у яких ізоляція минає в найближчі три доби – 42 особи.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили 6 719 нових випадків ковіду, 141 пацієнт помер. Одужали за добу 2 686 пацієнтів.

Учора Володимир Зеленський провів нараду з науковцями, залученими до розробки оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19. Президенту показали результати доклінічної фази дослідження препарату.

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