Рада Європи ухвалила рішення про дистанційне спостереження за місцевими виборами в Україні

Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи ухвалив рішення про спостереження за проведенням місцевих виборів в Україні 25 жовтня в дистанційному форматі.

Повідомлення про це оприлюднено на сайті Ради Європи.

"Отримавши запрошення від української влади, з 19 по 20 жовтня Конгрес проведе процедуру дистанційного спостереження за місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня. Цей новий віддалений формат було введено як тимчасову процедуру у виняткових ситуаціях, таких як пандемія Covid-19, на основі Резолюції Конгресу 455 (2020), прийнятої Статутним форумом у рамках ширших дебатів щодо звіту Конгресу про місцеві та регіональні вибори в основних кризових ситуаціях", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про проведення кількох онлайн-брифінгів з учасниками виборчого процесу в Україні, зокрема із головою Центральної виборчої комісії Олегом Діденком.

Нагадаємо, місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня.