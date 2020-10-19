Кличко назвав нереальною вимогу МОЗу обладнати киснем ліжка для ковідних хворих до 1 листопада

Київ, як і решат регіонів, отримав доручення від МОЗ про забезпечення в опорних лікарнях 80% ліжок киснем до 1 листопада, але виділені на це урядом гроші поки що не надійшли. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції. Через відсутність бюджетних коштів та бюрократичність процедур він вважає цю вимогу неможливою до виконання у визначені терміни.

"Для цього держава виділила Києву – поки що на папері – 29,6 млн грн. І визначила, що ці роботи ми повинні здійснити до 1 листопада. Разом з тим, уряд не вніс жодних змін у порядок закупівель робіт з капітального ремонту. Щодо спрощення цієї процедури. А сьогодні тільки процедура закупівлі займає близько двох місяців! І, якщо врахувати ще й ремонтні роботи, то до 1 листопада, встигнути – нереально", - підкреслив мер Києва. Окрім того, він зазначив, що відповіді на звернення міської влади щодо прийому хворих киян в обладнані лікарні з медперсоналом Академії медичних наук, МОЗу та відомчі медзаклади, столиця від уряду досі не отримала.

Проте, відзначив мер, Київ постійно самотужки працює над організацією відлагодженої системи кисневого постачання, а також забезпеченням кисневими концентраторами опорних лікарень. Адже це є однією із умов для прийому хворих на коронавірус. Із початку року на ці потреби місто з бюджету виділило майже 14 мільйонів гривень. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві розгорнуто вже майже 2800 ліжок у 22 столичних лікарнях. 19 із цих лікарень вже приймають пацієнтів із вірусом, три лікарні готуються і облаштовують відділення: Київський міський центр радіаційного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та столичні лікарні № 12 та №18.