Качура: керівником осередку «Українського вибору» Медведчука я міг стати без мого відома

Народний депутат від "Слуги Народу" Олександр Качура заявив, що його дані у держреєстрах поруч з назвою партії Віктора Медведчука "Український вибір" могли вписати без його відома.

Про це Качура розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Прізвище нардепа згідно з даними ресурсу YouControl та офіційною відповіддю Міністерства юстиції України, у державних реєстрах вказується біля позначки "керівник Відокремленого підрозділу № 800896 Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір" в Cолом’янському районі міста Києва".

"Я думаю, що в той момент, коли реєстрували якісь осередки, таким чином були просто записані люди якісь, можливо, які були учасниками акції ("Українського вибору" – ред.). Знаєте, як в Партію регіонів записували просто всіх, а люди не знали, і записали в цей осередок мене в тому числі. І я розберуся, тому що я такої заяви ніколи не подавав, не був керівником цієї організації і ніякого відношення не маю, крім того, що акцію проводили поміж інших, мабуть, сотень акцій, які робились нашою організацією також і спільно з іншими партіями та громадськими об'єднаннями", - заявив Качура.

Депутат зазначив, що у 2012-му році разом з представниками створеної ним молодіжної організації він провів спільну акцію з молодіжним крилом "Українського вибору", яка була присвячена боротьбі з поширенням ВІЛ/СНІД. Під час цього заходу студентам роздавали презервативи. При цьому ідеологічний вектор самої партії для Качури важливим не був.

"Коли мені було 20 з чимось років чи навіть менше, то ніхто взагалі не знав, хто такий Віктор Володимирович Медведчук, і що це за організація насправді... Тоді ще не було окупації Криму, всіх відомих подій на Донбасі, коли Російська Федерація напала на нашу країну... Мені було тоді 20 з чимось років, коли ця акція проходила, і я не бачив нічого поганого в цьому. І я зараз не бачу нічого поганого", - сказав Качура.

Нардеп додав, що не буде виправдовуваися за одягнену символіку "Українського вибору".

"Я однозначно не цураюся того, що провів ту акцію. Я зробив правильно і точно не буду виправдовуватися за те, що одягнув якусь майку якоїсь партії чи організації, те, що я зробив фотографію, те, що я робив це для того, аби здорові були студенти в нашому Політехнічному інституті", - сказав депутат.

Качура зазначив, що у рамках судового позову, ініційованого ним, він уже звернувся за роз'ясненнями до Мін'юсту, а нині ще й планує звернутись до представників "Українського вибору", аби йому надали пояснення, як його прізвище опинилось у держреєстрах поруч з позначкою "керівник осередку "Українського вибору".

"Перша відповідь яка є, що жодних немає протоколів. Якщо, наприклад, відокремлений підрозділ реєструється, збирається конференція і тоді ті, хто обираються, підписують протоколи. Таких протоколів на сьогоднішній день немає в реєстраційній справі і ніколи не було таких протоколів", - сказав депутат.

Нагадаємо, 7 березня у Мін'юсті підтвердили, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура є керівником відокремленого підрозділу ВГО "Всеукраїнський громадський рух" Український вибір" в Солом'янському районі Києва. Про це повідомляється в листі Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції, який отримано у відповідь на запит представника "Європейської Солідарності".