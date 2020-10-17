У Туреччині Зеленський поспілкувався з Трюдо по телефону

Президент Володимир Зеленський під час робочого візиту до Туреччини по телефону поспілкувався з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Прем'єр-міністр Канади мав телефонну розмову з Президентом Туреччини, під час якої Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що в нього є сюрприз для Джастіна Трюдо, і передав слухавку Володимиру Зеленському", - йдеться у повідомленні.

Лідери України та Канади обмінялися дружніми привітаннями та коротко обговорили питання спільного порядку денного та взаємодії в актуальних проєктах.

Зазначено, що Зеленський і Трюдо були "приємно здивовані можливістю дружньої розмови у такому форматі".

Нагадаємо, 16 жовтня президент України з офіційним візитом прибув до Туреччини. Країни підписали нову військову угоду, а також заявили про намір спільно будувати кораблі, безпілотники та двигуни.

Крім того, Зеленський зустрівся із вселенським патріархом Варфоломієм і запросив його до України.

Докладніше про відносини України та Туреччини у матеріалі: "Київ-Анкара: від партнерства до союзництва".