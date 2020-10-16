Під час робочого візиту до Туреччини президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяли участь у молебні за Україну та оглянули Патріарший храм Святого Георгія, а також зустрілися із вселенським патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляє пресслужба Офіса президента.

Зазначається, що патріарх подякував президентському подружжю за візит і зазначив, що "втішений тим, що в Україні поступово настає мир".

Зеленський, у свою чергу, подякував патріарху за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, нашої незалежності, а також за всю підтримку, яку він надає Україні.

"Вдячний за все, що ви зробили й робите для України. Для нас важлива така підтримка на шляху до миру. Україна – тепла й привітна. Ми всі будемо дуже раді вашому приїзду, це буде дуже важливий візит для України", - сказав Зеленський.

Патріарх зауважив, що буде радий відвідати Україну, коли епідемічна ситуація стабілізується. Вони розглянули 30-ту річницю незалежності України як можливу дату візиту.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Нагадаємо, 8 серпня минулого року Зеленський зустрівся з Варфоломієм на Фанарі. Пресслужба президента тоді обмежилася з цього приводу коротким пресрелізом, згідно з яким Зеленський заявив, що не втручатиметься у церковні справи, але буде захищати незалежність церкви. У Вселенському патріархаті повідомили, що під час зустрічі Варфоломій гарантував незалежність ПЦУ.

29 лютого цього року Зеленський привітав патріарха Варфоломія з ювілеєм і заявив про готовність зміцнювати відносини.